Performance en repli pour Adecco au premier trimestre

(détails de la performance et prévisions ajoutés)Zurich (awp) - Adecco a entamé l'année 2018 en repli. Affichant des revenus en baisse au 1er trimestre, le numéro un mondial du placement de personnel a vu son bénéfice net chuter de 26% en l'espace d'un an à 130 millions d'euros. La performance s'est cependant révélée supérieure aux attentes.De janvier à fin mars, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 5,69 milliards d'euros (6,8 milliards de francs), en repli de 1%, a précisé mardi le groupe établi à Glattbrugg. Ajustés des changements intervenus au niveau du cercle de consolidation et des jours ouvrés, les revenus ont cependant progressé de 6%. Entre octobre et décembre 2017, ils s'étaient étoffés de 7%, après avoir enregistré des hausses de 6% durant plusieurs trimestres.Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe aux origines vaudoises a surtout souffert en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne, où ses revenus ont plongé de plus de 10%. Une hausse a, en revanche, été constatée en France (+10%), principal marché d'Adecco, tout comme en Italie (+17%).Le résultat d'exploitation avant impôts, intérêts et amortissements (Ebita) s'est aussi contracté de 28% à 194 millions d'euros. Ajusté des éléments exceptionnels, il s'est réduit d'un bon cinquième à 214 millions d'euros, la marge afférente diminuant de 4,8 à 3,8%.MIEUX QU'ATTENDUL'entreprise a attribué le repli de sa rentabilité à plusieurs facteurs uniques, dont notamment l'épidémie de grippe et plusieurs investissements à caractère stratégique. Ces effets devraient voir leur impact se réduire en cours d'exercice, alors que la direction estime être en bonne voie en matière de réduction de coûts, celles-ci devant atteindre 50 millions d'euros au 2e semestre.Les effets de change ont également pesé sur le bénéfice net. Sondés par AWP, les analystes avaient en moyenne anticipé un bénéfice net de 148 millions d'euros, un Ebita de 225 millions et des revenus de 5,69 milliards.Evoquant la suite de l'année, le groupe se veut relativement optimiste, sur la base d'une croissance organique ajustée de 5 à 6% constatée en mars et en avril. De plus, la situation en matière de jours fériés au 2e trimestre devrait s'accompagner d'effets favorables sur la marge brut, à hauteur de 15 points de base.vj/al(AWP / 08.05.2018 08h00)