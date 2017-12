Pérou: Alberto Fujimori grâcié par le président Kuczynski

Lima - Le président du Pérou, Pedro Pablo Kuczynski, a annoncé dimanche qu'il accordait une mesure de grâce "humanitaire" à l'ex-chef de l'Etat Alberto Fujimori, condamné à 25 de prison pour corruption et crimes contre l'humanité, et actuellement hospitalisé.Le président de la République "a décidé d'accorder la grâce humanitaire à monsieur Alberto Fujimori Fujimori et à sept autres personnes dans une situation similaire", indique un communiqué de la présidence.Cette grâce a été accordée en réponse à une requête introduite il y a deux semaines par le détenu, a précisé la présidence.L'ancien homme fort du Pérou avait subi il y a une semaine une visite médicale dans le centre pénitencaire où il purge sa peine depuis 2007."Il a été établi que M. Fujimori souffrait d'une maladie progressive, dégénérative et incurable, et que les conditions carcérales représentaient un danger pour sa vie, sa santé et son intégrité" physique, précise le texte.Alberto Fujimori, âgé de 79 ans et d'origine japonaise, a gouverné le Pérou de 1990 à 2000.En 2009, il a été condamné à une peine de 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l'humanité pour avoir commandité l'assassinat de 25 persones aux mains d'un escadron de la mort durant la guerre contre les guérilleros du Sentier lumineux (extrême gauche maoïste).Samedi, il avait été transféré de la prison vers une clinique de Lima en raison d'une baisse de tension artérielle et une arythmie, selon son médecin.(©AFP / 25 décembre 2017 01h23)