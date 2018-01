Pérou: deux morts et 65 blessés dans un séisme de magnitude 7,3

Lima - Au moins deux personnes ont été tuées et 65 blessées, selon la défense civile, dans un séisme de magnitude 7,3 qui a frappé dimanche matin le sud du Pérou, suscitant la peur parmi de nombreux habitants surpris dans leur sommeil."Il y a deux morts dans la région d'Arequipa et 65 blessés ont étés signalés jusqu'à présent", a déclaré à la presse le général Jorge Chavez, directeur de l'Institut national de la Défense civile.Le séisme, qui a été ressenti jusqu'à Lima, s'est produit à 04H18 locales (09H18 GMT). Son épicentre a été localisé à 31 kilomètres au sud-ouest d'Acari, une localité du littoral pacifique située dans la région d'Arequipa, à environ 500 kilomètres au sud de la capitale, selon l'Institut américain de géophysique (USGS).Le tremblement de terre a été enregistré à une profondeur de plus de 10 kilomètres.La Marine de guerre péruvienne a déclaré qu'elle n'avait pas émis d'alerte au tsunami. Le Centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique, dont le siège est à Hawaï, a également écarté ce risque pour les pays de cette zone.Le séisme a réveillé de nombreux habitants de Lima, d'Arequipa et d'autres villes du pays. "Ici, le séisme a été ressenti très longtemps", a raconté à l'AFP un patient d'un hôpital privé de Lima.A Arequipa, beaucoup de gens sont sortis dans les rues, selon des messages publiés sur les réseaux sociaux. "Nous avons ressenti une secousse assez forte. Le lit a tremblé, mais rien de grave n'est arrivé", a témoigné une internaute sur Facebook.Le Pérou se trouve dans une zone de forte activité sismique, aussi appelée "ceinture de feu du Pacifique".Le pape François doit arriver jeudi dans ce pays pour une visite de trois jours, après une étape au Chili.(©AFP / 14 janvier 2018 14h01)