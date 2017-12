Pérou: l'ex-président Alberto Fujimori toujours en soins intensifs

L'ex-président péruvien Alberto Fujimori était toujours lundi en unité de soins intensifs dans la clinique de Lima où il a été transféré samedi de sa prison, souffrant d'arythmie et d'une tension artérielle basse."Il demeure en soins intensifs, l'évolution de son état est positive, mais d'autres examens (médicaux) sont encore nécessaires", a déclaré le médecin traitant de l'ancien chef de l'Etat, le Dr Alejandro Aguinaga.Selon lui, M. Fujimori souffre de "plusieurs pathologies dégénératives comme une fibrillation auriculaire, c'est un problème qui va en s'accentuant dans le coeur".Président de 1990 à 2000, Alberto Fujimori, 79 ans et d'origine japonaise, purgeait depuis 2007 une peine de 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l'humanité lorsqu'il a été hospitalisé.Dimanche, le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski a accordé une grâce "humanitaire" à Alberto Fujimori.Lundi, des dizaines de partisans de l'ex-chef de l'Etat se sont massés devant la clinique dans laquelle il est hospitalisé, alors que ses détracteurs ont appelé à manifester pacifiquement dans la soirée.(©AFP / 25 décembre 2017 23h52)