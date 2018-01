Pérou: nouvelles manifestations contre la grâce d'Alberto Fujimori

Des centaines de personnes ont manifesté mardi au Pérou contre la grâce accordée le 24 décembre à l'ancien président Alberto Fujimori, 79 ans, exigeant l'abrogation de la mesure et la démission du président Pedro Pablo Kuczynski."Non à la grâce et au pacte d'impunité des corrompus", réclamait une banderole portée par des parlementaires de l'opposition de gauche, qui ouvraient la manifestation à Lima.La mobilisation s'effectue à quelques jours de la réunion de la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme, le 2 février, qui devrait statuer si la mesure entre en violation des normes internationales, comme le dénonce les familles des victimes du régime de Fujimori (1990-2000)."Nous sommes dans la rue, pour élever la voix contre la grâce illégale accordée à Alberto Fujimori, mais aussi pour anticiper l'audience de la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme, afin d'exiger que l'Etat péruvien respecte le droit à la justice des familles", a déclaré un parent de victime."Fujimori génocidaire, la grâce ne s'oublie pas !", scandait en chœur et au rythme de tambours un groupe de femmes qui marchait à Lima.Parmi les manifestants, Raida Condor, la mère d'un des neuf étudiants tués dans la tuerie à l'université La Cantuta en 1992 - un des deux massacres pour lesquels Alberto Fujimori avait été condamné à 25 ans de prison.Si les manifestations à dans la capitale se sont déroulées dans le calme, mais sous surveillance policière, deux personnes ont été blessées par la police anti-émeute à Cuzco (sud-est), selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.L'affluence était record pour cette journée de manifestation, la cinquième organisée depuis la grâce accordée à l'ancien chef de l'Etat par son successeur le 24 décembre pour raisons de santé.La décision du président Kuczynski a soulevé une polémique et des manifestations de Péruviens, qui accusent le président d'avoir négocié politiquement cette mesure en échange de son maintien au pouvoir avec le soutien du mouvement politique fondé par M. Fujimori.(©AFP / 31 janvier 2018 08h08)