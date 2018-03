Pérou: pression accrue sur le président après des révélations

TWITTER

Lima - La pression se renforçait mercredi sur le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski, déjà menacé par une procédure de destitution, les appels à la démission se multipliant après les révélations sur l'achat supposé de votes au Parlement par le gouvernement.Le chef de l'Etat devait s'adresser à la Nation dans l'après-midi.Cette instabilité à la tête du Pérou tombe au plus mal alors que Lima accueille dans trois semaines, les 13 et 14 avril, le sommet des Amériques où sont attendus une trentaine de chefs d'Etat, dont le président américain Donald Trump.Mardi, des députés du principal parti d'opposition ont accusé le gouvernement, vidéos à l'appui, d'avoir acheté des votes en décembre pour éviter la destitution du président Kuczynski, lors d'une première procédure devant le Parlement.Contre toute attente, l'opposition n'avait alors pas réussi à réunir les deux tiers des votes nécessaires pour faire chuter "PPK", comme on le surnomme au Pérou, un ancien banquier de Wall Street de 79 ans.Force populaire (droite populiste), dirigé par Keiko Fujimori, fille de l'ancien homme fort du Pérou Alberto Fujimori (1990-2000), a diffusé mardi une série de vidéos datant de décembre censées prouver cette manoeuvre supposée.Les images "montrent que le gouvernement achète des députés pour se maintenir au pouvoir", a déclaré le député de Force populaire (FP) Moisés Mamani, qui se voit proposer par d'autres législateurs de ne pas voter en faveur de la destitution du président, surnommé "PPK", en échange de faveurs politiques.Parmi les députés mis en cause dans ces vidéos, figure Kenji Fujimori, le plus jeune fils d'Alberto Fujimori et rival de sa soeur Keiko. Dans la foulée, le Parlement a lancé mercredi une procédure pour lever l'immunité de cinq députés, dont Kenji Fujimori.C'est justement grâce au soutien du cadet des Fujimori et de neuf autres membres de FP que le président Kuczynski avait évité la destitution en décembre.Deux jours après, M. Kuczynski graciait Alberto Fujimori, qui purgeait une peine de 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité et corruption. Il a été accusé d'avoir négocié avec Kenji pour éviter sa destitution. Les deux parties ont nié toute entente.Depuis, Kenji Fujimori a été exclu du FP en raison de désaccords avec sa soeur Keiko."Ce gouvernement pensait qu'il pouvait tout acheter. Erreur. Il y aura toujours des Péruviens courageux et dignes qui ne sont pas à vendre. L'heure est venue de dire à M. PPK qu'il s'en aille...et MAINTENANT! Son départ nous fera renaître en tant que Nation", a lancé Keiko sur Twitter.Le gouvernement a rejeté ces accusations."Le gouvernement n'achète pas des députés", a déclaré la Première ministre péruvienne, Mercedes Araoz. Selon elle, ce que l'on entend sur les vidéos "ce sont des fanfaronnades de députés (...) Il n'y a aucune proposition de projet ou d'argent" en échange des votes.Ces révélations interviennent à la veille du vote jeudi au Parlement sur une deuxième demande de destitution de PPK en raison de ses liens avec Odebrecht, géant brésilien du BTP impliqué dans un vaste scandale de corruption.En cas de destitution, c'est son premier vice-président, Martin Vizcarra, qui lui succéderait.ljc/rsr/tup/ka/glr(©AFP / 21 mars 2018 18h51)