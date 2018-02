Pérou: un autocar chute dans un ravin, au moins 35 morts

Au moins 35 personnes sont mortes mercredi au Pérou dans la chute d'un autocar dans un ravin profond d'environ 80 mètres depuis une route sur la côte Pacifique, a annoncé la police."Jusqu'à présent, l'accident d'autocar a fait 35 morts et 20 blessés", a tweeté le ministère péruvien de l'Intérieur.Selon l'agence de presse Andina, l'accident est survenu vers 01H30 locales (06H30 GMT) au kilomètre 780 de la route Panaméricaine dans la région d'Arequipa, dans le sud du Pérou.Des images diffusées par l'agence montraient la carcasse de l'autocar en contrebas de la route, l'habitacle enfoncé par la violence de l'impact, entourée de vêtements et effets personnels des voyageurs.L'autocar était parti de la ville côtière de Chala, au bord du Pacifique, et se dirigeait vers Arequipa, selon les médias péruviens. Les secours "sont à l'oeuvre depuis l'aube pour transférer les blessés" vers l’hôpital de la ville de Camana, a tweeté le gouverneur d'Arequipa Yamila Osorio.Il s'agit du second accident majeur cette année sur les routes péruviennes. Le 2 janvier, un autocar avait chuté du haut d'une falaise haute d'une centaine de mètres après avoir été percuté par un camion sur la route Panaméricaine, à 45 km au nord de Lima. L'accident avait fait 52 morts.(©AFP / 21 février 2018 18h06)