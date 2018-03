Perrot Duval toujours plombé par la restructuration de Füll après neuf mois

(ajoute contexte)Genève (awp) - La société de participations industrielles Perrot Duval poursuit sur la voie de la croissance. Le chiffre d'affaires après neuf mois de l'exercice décalé 2017/18, clos au 31 janvier, a progressé. La restructuration de la division Füll continue de peser sur la rentabilité du groupe genevois.Perrot Duval a subi une perte nette de 0,5 mio CHF sur les neuf premiers mois de l'année, contre un bénéfice de 0,6 mio douze mois auparavant, indique le groupe lundi. Les frais de réorganisation de la division Füll, non précisés, expliquent cette contreperformance.La restructuration découle de la reprise du thurgovien Tecos Bruhin en 2016. "Nous avons été un peu plus loin qu'imaginé au départ, c'est-à-dire que nous avons décidé de concentrer beaucoup de notre outil de développement et de production en Allemagne, au détriment de ce qui se faisait en Suisse", avait déclaré en janvier le président Nicolas Eichenberger, lors d'une interview à AWP.Cette participation, spécialisée dans le dosage et le stockage, devrait également lester le groupe. Les entrées de commandes ont connu un ralentissement qui se répercutera sur le résultat au dernier partiel.Au troisième trimestre, cette division a vu ses recettes gonfler de 28% à 5,9 mio CHF.La participation Infranor, active dans la robotisation de machines industrielles, a connu une progression du chiffre d'affaires de 6%. La filiale Cybelec s'est rétablie après avoir connu des difficultés causées par l'instabilité politique en Turquie.Les recettes consolidées du groupe ont gonflé de 9% sur un an à 34,6 mio CHF.Perrot Duval a abaissé ses prévisions pour l'exercice 2017/18, en raison du ralentissement enregistré chez Füll. Le bénéfice net au 30 avril est désormais attendu entre 0,5 mio et 0,8 mio, contre 1,2-1,6 mio auparavant. Le chiffre d'affaires est attendu à 48 mio CHF.fr/rp(AWP / 05.03.2018 09h35)