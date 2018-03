Pétition de l'UFC: le régulateur prend la défense du Linky

Paris - La commission de régulation de l'Energie (CRE) a pris la défense du compteur électrique communicant Linky vendredi, soulignant que son financement sera "neutre" pour les particuliers, au lendemain de lancement d'une pétition par l'UFC-Que Choisir.L'association de défense des consommateurs demande aux autorités d'"améliorer le dispositif" et de "revoir les conditions de financement du compteur, et notamment les conditions de rémunération d'Enedis", que la Cour des comptes avait jugée généreuses. La pétition avait reçu plus de 76.000 signatures vendredi en début d'après-midi."Sur le coût de ce projet, le président de la CRE (Jean-François Carenco) élève le ton pour rappeler que son financement sera totalement neutre pour les clients grâce aux nombreux gains que ces compteurs permettront, notamment pour maîtriser la demande d'énergie", indique le régulateur dans un communiqué.Les compteurs Linky "rendent possible la réduction de la consommation d'énergie, le développement de nouveaux services énergétiques, l'émergence de nouveaux acteurs et l'optimisation des coûts des réseaux et de leur performance", assure la CRE."Quant aux données personnelles recueillies par Linky, il vaut mieux que ce soit par le service public sous le contrôle d'une autorité comme la Cnil, (ainsi pour l'amélioration du service public) que par de grands acteurs du numérique qui d'ailleurs les exploitent déjà", affirme par ailleurs M. Carenco.Certains détracteurs du compteur déployé par Enedis s'inquiètent en effet du respect de leur vie privée. La Cnil, Commission nationale de l'informatique et des libertés, veille toutefois à ce que les données de consommation détaillées ne soient pas collectées sans l'accord de l'usager."Se priver de ces compteurs +nouvelle génération+, c'est refuser les mécanismes fondamentaux à la transition énergétique", juge encore le président de la CRE.(©AFP / 09 mars 2018 13h40)