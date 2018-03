PetroChina: quasi triplement du bénéfice net en 2017

Shanghai - Le géant chinois de l'énergie PetroChina a vu son bénéfice net quasiment tripler l'an dernier, profitant d'un remontée des cours du brut, mais les résultats ont baissé au dernier trimestre.PetroChina, entité cotée du géant pétrolier étatique CNPC et premier producteur de brut de Chine, a augmenté ses bénéfices de 190% sur l'ensemble de l'an dernier, à 22,8 milliards de yuans (2,9 milliards d'euros), a annoncé le groupe jeudi soir dans un communiqué à la Bourse de Hong Kong où il est coté.Une aubaine pour ses actionnaires, qui vont se voir verser en dividendes un montant quasiment équivalent à ce bénéfice net annuel.Le groupe avait vu ses bénéfices reculer de 80% en 2016, mais la reprise des cours de l'or noir l'an dernier a profité aux résultats."En 2017, l'offre et la demande sur le marché mondial du brut ont pris un virage positif", a observé PetroChina. "Les cours mondiaux du pétrole ont suivi une courbe en V et augmenté dans l'ensemble par rapport à l'année précédente".Le groupe chinois a également bénéficié d'une meilleure conjoncture mondiale ainsi que d'une croissance "au delà des attentes" en Chine.Sur le seul dernier trimestre, le bénéfice net s'est inscrit à 5,43 milliards de yuans, en repli de 12% par rapport au dernier trimestre 2016. L'action perdait plus de 3% vendredi à Shanghai et près de 3% à Hong Kong, alors que les deux marchés reculaient sur fond de menaces de guerre commerciale sino-américaine.Depuis Hong Kong, l'analyste Laban Yu, de Jefferies, estime que les bénéfices annuels du groupe auraient pu être "encore plus impressionnants" si PetroChina n'avait dû déprécier des actifs dans ses divisions pétrochimie et oléoducs, selon des propos rapportés par l'agence Bloomberg.PetroChina a enregistré une perte nette de 23,9 milliards de yuans sur ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) en dépit de la campagne des autorités chinoises en faveur du remplacement du charbon par le gaz, qui ont dopé la demande du pays.Le groupe a dû payer ses importations au prix fort tandis que Pékin encadre strictement ses tarifs.(©AFP / 23 mars 2018 05h25)