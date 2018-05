Petrobras: le bénéfice bondit au 1T de 57% à 1,960 md USD

PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO

Rio de Janeiro - Le géant pétrolier brésilien a réalisé au premier trimestre 2018 un bénéfice net de 6,960 milliards de réais (1,960 milliard de dollars US), en hausse de 57% sur un an, porté par la hausse des cours du brut et la vente d'actifs, a annoncé mardi l'entreprise publique brésilienne.Il s'agit du meilleur résultat trimestriel depuis début 2013, lorsque l'entreprise avait réalisé un bénéfice de 7,690 milliards de réais. Depuis, elle a été secouée par un grave scandale de corruption.Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda), a été en hausse de 2% à 25,669 milliards de réais .La forte hausse du bénéfice sur les trois mois de janvier à Mars s'explique principalement par la hausse des prix du pétrole, le chiffre d'affaires augmentant de 9% à 74,460 milliards de réais. Le prix moyen du baril est passé de 53,8 dollars au cours du premier trimestre 2017 à 66,8 dollars pour les trois premiers mois de 2018.En outre, les ventes d'actifs comme celui des champs pétrolifères de Lapa, Iara et Carcará dans la région de Santos pour 3,223 milliards de reais ont contribué à ce bon résultat.js/lda-az/nas(©AFP / 08 mai 2018 13h27)