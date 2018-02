Pétrochimie: Total finalise une coentreprise aux Etats-Unis

TOTAL

Paris - Total a annoncé lundi la signature d'accords définitifs pour créer au Texas une coentreprise avec l'autrichien Borealis et le canadien Nova, presque un an après avoir notifié ce projet visant à développer des activités pétrochimiques."L'accord qui vient d'être signé constitue un jalon essentiel de la mise en oeuvre de ce projet de pétrochimie intégrée. Cette joint-venture est emblématique de la stratégie de Total aux États-Unis, qui vise à renforcer notre position en tirant parti du gaz américain bon marché", s'est réjoui Bernard Pinatel, directeur général raffinage-chimie de Total, cité dans le communiqué.Ces accords, annoncés initialement en mars 2017, prévoient que la compagnie pétrolière détienne 50% de la coentreprise, Borealis et Nova disposant des 50% restants.Le groupe français va construire à Port Arthur (Texas) un vapocraqueur d'un montant de 1,7 milliard de dollars (environ 1,37 milliard d'euros) et d'une capacité d'un million de tonnes d'éthylène par an. Son démarrage est prévu en 2020.La future coentreprise comprendra également l'usine existante de polyéthylène de Total à Bayport, d'une capacité de 400.000 tonnes par an, et la construction d'une nouvelle usine de polyéthylène de 625.000 tonnes par an sur ce site.ktr/spe/cj(©AFP / 19 février 2018 15h43)