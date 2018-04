Pétrole: Abou Dhabi lance des enchères pour l'attribution de six champs pétroliers et gaziers

BP

Abou Dhabi - La compagnie pétrolière Abou Dhabi National Oil Co.(ADNOC) a lancé mardi des enchères pour l'attribution de six licences d'exploration de pétrole et de gaz dans six grands blocs dont on estime qu'ils recèlent d'énormes réserves, indique mardi la compagnie dans un communiqué.Ces blocs offshore et sur la terre ferme couvrent une superficie de 30.000 kilomètres carrés et les relevés techniques ont montré qu'ils recelaient des milliards de barils et des milliers de milliards de pieds cubes de gaz naturel, précise la ADNOC dans son communiqué.L'Emirat d'Abou Dhabi, où se trouve 90% du pétrole de l'Etat des Emirats Arabes Unis (EEAU), a recours aux enchères pour la première fois, afin d'augmenter sa production de pétrole et de gaz.S'appuyant sur des études systémiques et sismiques notamment, ADNOC affirme que les nouveaux blocs qui seront attribués recèleraient "plusieurs milliards de barils de pétrole et des milliers de milliards de pieds cubes de gaz naturel".La date butoir pour la soumission des enchères est fixée à octobre et les premières enchères auront lieu cette année.Quatrième producteur de l'OPEP, et huitième mondial, l'EEAU possède des réserves estimées à 100 milliards de barils.Abou Dhabi a déjà attribué des concessions à ExxonMobil, Total, BP, Shell et au chinois CNPC, entre autres.ADNOC cherche à porter la capacité de production d'Abou Dhabi de 3,2 millions de barils par jour à 3,5 millions d'ici fin 2018.bur-oh/az/eb(©AFP / 10 avril 2018 14h03)