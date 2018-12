Buenos Aires - Le président russe Vladimir Poutine a annoncé samedi que la Russie et l'Arabie Saoudite étaient prêtes à "prolonger" leur accord sur une baisse de la production de pétrole."Nous nous sommes mis d'accord pour prolonger" cette entente, a dit le président russe en clôture du sommet du G20, au cours duquel il s'est entretenu avec le prince héritier Mohammed ben Salmane, ajoutant : "Nous allons surveiller ensemble la situation sur le marché".Les cours du brut ont connu en novembre leur pire dégringolade en dix ans.L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires - dont la Russie - qui représentent plus de la moitié de la production mondiale se réunissent la semaine prochaine pour décider de la stratégie à adopter face à la surabondance de pétrole.L'Opep et d'autres producteurs non-membres, dont la Russie, étaient liés depuis décembre 2016 par un accord de réduction de la production de l'or noir.(©AFP / 01 décembre 2018 21h07)