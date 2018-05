Pétrole: Ryad et Abou Dhabi inquiets des fluctuations du marché

Ryad (awp/afp) - Les ministres de l'Energie saoudien et émirati ont exprimé jeudi leurs craintes face aux fluctuations du marché du pétrole, réitérant l'engagement de leurs pays respectifs à maintenir le niveau d'approvisionnement, a indiqué l'agence officielle saoudienne Spa.Dans une conversation téléphonique, les ministres saoudien Khaled al-Faleh et émirati Souhail al-Mazrouei ont convenu de rencontrer leur homologue russe Alexandre Novak à Saint Saint-Pétersbourg la semaine prochaine, en marge du "forum économique international", afin de "poursuivre les consultations", a précisé Spa.Ils ont "exprimé leurs craintes face aux fluctuations affectant le marché dernièrement à cause des inquiétudes liées aux événements géopolitiques, malgré un approvisionnement suffisant".Le baril de pétrole Brent a dépassé jeudi le seuil des 80 dollars pour la première fois depuis novembre 2014 dans un marché tendu par les incertitudes autour de l'Iran et du Venezuela.Depuis plusieurs semaines, les cours ont été tirés par les inquiétudes quant à la production de ces deux pays. Les Etats-Unis ont décidé de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien et rétabli les sanctions contre Téhéran, alors que l'élection présidentielle organisée dimanche au Venezuela, où l'actuel président Nicolas Maduro est le grand favori, ne rassure pas les marchés.afp/rp(AWP / 17.05.2018 22h14)