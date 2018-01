Pétrole: Ryad modifie le statut d'Aramco en vue de l'entrée en Bourse

L'Arabie saoudite a modifié le statut du géant pétrolier public Saudi Aramco, devenu une société par actions en vue de son introduction en Bourse, selon une décision gouvernementale publiée vendredi au Journal officiel et entrée en vigueur au 1er janvier.Un conseil d'administration provisoire --une première pour Aramco-- sera nommé sur la base des recommandations du ministre du Pétrole, en attendant la mise en place "d'un conseil d'administration conformément aux dispositions statutaires".Le texte ne précise pas si le conseil d'administration sera élu ou désigné.L'Etat conservera la propriété de la majeure partie des actions d'Aramco, selon le texte du JO.L'Arabie saoudite prévoit la cession de moins de 5% d'Aramco, via une introduction en Bourse au second semestre 2018, dans le cadre d'un plan de restructuration de son économie, trop dépendante de l'or noir.Cette introduction, présentée comme la plus importante de l'histoire, devrait générer d'importants revenus --jusqu'à 100 milliards de dollars-- pour l'Arabie saoudite, confrontée à des difficultés économiques en raison de la baisse des cours du brut.(©AFP / 05 janvier 2018 19h04)