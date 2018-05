Pétrole: bénéfice net en baisse pour l'Autrichien OMV au 1T

OMV AG

Vienne - Le groupe pétrolier et gazier autrichien OMV a annoncé jeudi un bénéfice net en baisse de 35% à 531 millions d'euros au premier trimestre en raison notamment d'effets exceptionnels liés à la vente de sa filiale turque Petrol Ofisi.Acquis en 2010 pour environ 1,7 milliard d'euros, Petrol Ofisi a été cédé en juin 2017 au Suisse Vitol pour un peu moins de 1,4 milliard après plusieurs dépréciations.Cette réduction de périmètre du pétrolier autrichien pèse sur les résultats de son activité raffinerie et distribution également affectés par la hausse du prix du pétrole et l'euro fort.Hors effets exceptionnels et sur la base du coût actuel d'approvisionnement, le recul du bénéfice net est limité à 18% à 491 millions, contre 602 millions au premier trimestre 2017.Groupe intégré de la production à la distribution, OMV met en avant les bons résultats de son activité extraction grâce à une hausse des ventes liées à l'achat du quart du champ gazier russe de Yuzhno-Russkoje et à une hausse de la production en Libye.Ces deux paramètres ont été, selon un commentaire du groupe, les principaux facteurs de la hausse du résultat opérationnel d'OMV, qui, hors effets exceptionnels et effets de stock, s'est établi à 818 millions d'euros au premier trimestre, contre 805 millions un an plus tôt.Pour 2018, OMV prévoit de porter sa production quotidienne moyenne à 420.000 équivalents barils par jour et a révisé à la hausse à 68 dollars ses prévisions du prix moyen du baril de Brent cette année, contre 60 dollars auparavant.Après avoir subi 1,3 milliard d'euros de pertes en 2015 en raison de l'effondrement des cours, le groupe autrichien, qui emploie 27.700 personnes, a entrepris de rationaliser ses coûts et son portefeuille.Redevenu bénéficiaire en 2017, OMV avait annoncé en mars vouloir faire croître de 70% d'ici 2025 son résultat opérationnel hors effets d'inventaires et effets exceptionnels. Le groupe avait également présenté un plan de 10 milliards d'acquisitions d'ici 2025 avec l'objectif de faire passer sa production à 600.000 équivalents barils par jour.Il a annoncé début avril un accord avec la Compagnie nationale pétrolière d'Abu Dhabi (ADNOC) en vue de l'achat de 20% de deux champs pétroliers off-shore de ces émirats, pour 1,5 milliard de dollars.smk/az(©AFP / 03 mai 2018 11h38)