Pétrole: l'AIE maintient sa prévision de la demande, malgré des facteurs d'incertitudes

Paris (France) - L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a maintenue vendredi sa prévision de demande de pétrole en 2018, malgré des facteurs de risques pouvant peser sur le marché.L'organisme s'attend à ce que la demande mondiale de pétrole progresse de 1,5 million de barils par jour (mbj) cette année, comme annoncé le mois dernier.Toutefois, les tensions commerciales actuelles entre les Etats-Unis et la Chine représentent un "risque" pour ces prévisions, relève l'AIE.En ce qui concerne le premier trimestre, une "plus forte croissance" de la demande aux Etats-Unis, qui s'explique notamment par une météo fraîche et le démarrage d'un nouveau projet pétrochimique, a été "partiellement compensée" par une croissance de la demande plus faible en Chine.L'AIE a relevé une progression des prix, soutenue notamment par l'instabilité politique au Moyen-Orient. L'incertitude concernant la situation en Syrie et au Yémen "a aidé a propulser le prix du baril de Brent au-dessus des 70 dollars"."Il reste à voir si les récents tarifs élevés se maintiennent et si c'est le cas, quelles seront les implications sur la dynamique du marché", s'interroge l'AIE.Les cours du pétrole avaient chuté à la mi-2014 mais sont depuis remontés, s'établissant fermement au-dessus des 60 dollars le baril dernièrement.Ils ont été soutenus par la décision fin 2016 des pays producteurs de l'Opep, associés à d'autres producteurs non membres du cartel dont la Russie, de limiter leur production.(©AFP / 13 avril 2018 09h40)