Pétrole: l'Irak enregistre en décembre un pic de ses exportations

Bagdad (awp/afp) - L'Irak a exporté en décembre 109,6 millions de barils de pétrole, un record sur l'ensemble de l'année 2017, selon les chiffres du ministère du Pétrole publiés mardi.Ces exportations ont également généré les plus importants revenus de l'année, avec près de 6,5 milliards de dollars au prix de 59,3 dollars le baril, a indiqué le ministère dans un communiqué. Ce cours est également le plus élevé de l'année.Les exportations les plus faibles de l'année ont été enregistrées en février, avec 91,6 millions de barils exportés générant des recettes de 4,5 milliards de dollars.L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, dont la Russie, ont décidé le 1er décembre de prolonger jusqu'à fin 2018 le plafonnement de leur production de pétrole destiné à stabiliser les cours sur les marchés mondiaux.afp/rp(AWP / 02.01.2018 09h35)