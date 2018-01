Pétrole: la Norvège a produit moins que prévu en 2017

ENI

Oslo - La Norvège, plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'ouest, a produit moins de pétrole que prévu en 2017, selon des chiffres publiés mardi par la Direction norvégienne du pétrole.Le pays nordique a extrait 92,3 millions de m3 de brut l'an dernier, soit 580,6 millions de barils, faisant ressortir la production quotidienne moyenne à 1,591 million de barils.C'est 1,7% de moins qu'attendu dans les projections de la Direction du pétrole.À 1,538 million de barils par jour, la production pétrolière du seul mois de décembre a été inférieure d'environ 4% aux attentes.Cela s'explique par la fermeture de la plateforme Goliat, exploitée par l'italien Eni en mer de Barents, jusqu'au 17 décembre et par des problèmes techniques et travaux de maintenance sur d'autres gisements, a indiqué la Direction dans un communiqué.phy/gab/spi(©AFP / 23 janvier 2018 09h34)