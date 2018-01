Pétrole: la production US de brut pourrait bientôt dépasser celle de ses rivaux

New York (awp/afp) - La production américaine de pétrole brut va continuer à augmenter cette année et pourrait même dépasser à moyen terme la production saoudienne et russe, selon les prévisions de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA)."La production domestique de pétrole sera très robuste cette année et atteindra de nouveaux sommets", a commenté mardi John Conti, administrateur intérimaire de l'EIA, après la publication d'un rapport mensuel de l'organisation.Dans ce document, l'EIA prévoit une production américaine de brut à 10,04 millions de barils par jour en moyenne dès le premier trimestre 2018, et à 10,27 millions de barils par jour en moyenne sur l'ensemble de l'année.Ce niveau annuel "serait le plus élevé de l'histoire des Etats-Unis, surpassant le précédent record de 9,6 millions de barils par jour établi en 1970", estime l'EIA dans son rapport.La production américaine ne devrait par ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin, anticipe l'EIA, franchissant la barre des 11 millions de barils par jour au quatrième trimestre 2019 avec 11,04 millions de barils par jour en moyenne.Sur l'ensemble de l'année 2019, elle culminerait à 10,85 millions de barils par jour, soit un nouveau record.Ce niveau est supérieur à la production en Arabie saoudite, évaluée par l'EIA à 10,46 millions de barils par jour pour 2016, avant que le pays ne se soumette à un accord de réduction de la production pétrolière liant les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).C'est également davantage que la Russie qui a produit 10,55 millions de barils par jour la même année selon l'EIA, le pays étant également contraint depuis par ce même accord de réduction.Les producteurs américains, non soumis à l'accord de l'Opep et de ses partenaires, profitent de leur côté de la hausse des prix du brut pour relancer des projets d'exploration.Le baril de brut coté à New York et à Londres a clôturé mardi à des plus hauts depuis plus de trois ans.afp/rp(AWP / 09.01.2018 22h45)