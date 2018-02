Pétrole: le norvégien DNO accroît ses investissements au Kurdistan irakien

DNO ASA

Oslo - La compagnie pétrolière norvégienne DNO va accroître de 50% ses investissements au Kurdistan irakien en 2018 afin d'y augmenter sa production, a-t-elle annoncé jeudi, lors de la présentation de résultats financiers jugés décevants.Le groupe prévoit d'investir cette année 250 millions de dollars nets dans cette région autonome, notamment pour des forages sur les champs de Peshkabir et de Tawke qui produisent actuellement environ 113.000 barils équivalent-pétrole par jour.Cette annonce fait suite à l'accord annoncé en août dernier entre DNO et les autorités du Kurdistan irakien (KRG).Celles-ci ont accepté de donner une part de 20% dans la licence couvrant Tawke et Peshkabir à DNO --qui en contrôle désormais 75%-- en guise de paiement des ventes de pétrole passées pour lesquelles la compagnie norvégienne n'avait pas été payée.L'accord prévoyait aussi que DNO touche 3% des revenus bruts mensuels dégagés sur cette licence sur une période de cinq ans.Au total, le groupe dit avoir reçu 380 millions de dollars l'an dernier au titre de ses exportations depuis le Kurdistan.Les résultats financiers ont néanmoins déçu les investisseurs qui ont sanctionné l'action: vers 15H45 (14H45 GMT), elle abandonnait 7,71% à la Bourse d'Oslo.Après un exercice 2016 dans le rouge, le groupe, contrôlé à 40,45% par l'émirati RAK Petroleum, a engrangé en 2017 un bénéfice net de 495 millions de dollars, dopé par l'accord avec le KRG, dont 30,6 millions de dollars pour le seul dernier trimestre.phy/cbw/az(©AFP / 08 février 2018 15h22)