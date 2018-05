Pétrole: le polonais Orlen veut avoir le contrôle complet du tchèque Unipetrol

UNIPETROL

Varsovie - Le conseil de surveillance du groupe pétrolier polonais PKN Orlen a annoncé mercredi qu'il souhaite racheter les 6% restants des actions du groupe tchèque Unipetrol, pour en avoir le contrôle complet et le retirer de la Bourse de Prague.Pour mener cette transaction, qui devrait être finalisée avant la fin de l'année, un accord de la banque centrale tchèque est nécessaire, a précisé le groupe polonais, qui détient déjà 94,03% du capital d'Unipetrol, numéro un du secteur en République tchèque.Il compte proposer aux actionnaires minoritaires un prix de 380 couronnes tchèques (14,79 euros) par action, soit le niveau qu'il avait offert lors du rachat de 31% du capital en décembre 2017.Unipetrol possède notamment les raffineries de Litvinov et Kralupy, et un réseau de 400 stations- service Benzina.L'Etat polonais est le principal actionnaire d'Orlen, avec 27,52% du capital.via/esp(©AFP / 23 mai 2018 09h23)