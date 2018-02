Pétrole: les USA produisent plus de 10 millions de barils par jour

New York (awp/afp) - Les Etats-Unis ont pour la première fois depuis 1970 dépassé en novembre le cap symbolique des 10 millions de barils de pétrole extraits chaque jour, selon l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA).La production de brut a atteint en moyenne 10,038 millions de barils par jour (mbj) ce mois, 4% de plus qu'en octobre, d'après des chiffres publiés mercredi soir.C'est tout juste sous le pic de novembre 1970 (10,44 mbj), avant que la production américaine ne se replie progressivement pour descendre sous les 4 mbj en 2008.Les Etats-Unis rivalisent désormais avec la Russie, qui selon l'EIA a produit 10,55 mbj en 2016, et l'Arabie saoudite qui la même année a extrait en moyenne 10,46 mbj. Depuis, ces deux pays se sont engagés à limiter leur production dans le but de restreindre l'offre sur le marché mondial et ainsi tenter de redresser les prix.Cet objectif a été atteint: les cours des barils de pétrole cotés à New York et à Londres ont grimpé la semaine dernière à leur plus haut niveau depuis 2014.Les producteurs américains, qui depuis dix ans utilisent les nouvelles techniques de fracturation hydraulique et de forage horizontal pour exploiter de nouveaux bassins de schiste, en ont largement profité pour accélérer leur activité.Le pétrole de schiste représente désormais 51% de la production américaine, contre seulement 7% en 2008.afp/rp(AWP / 01.02.2018 17h20)