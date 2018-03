Pétrole: prévision de la demande 2018 légèrement revue en hausse

Paris - L'Agence internationale de l'Energie (AIE) a légèrement revu en hausse jeudi sa prévision de la demande de pétrole en 2018 après un solide début d'année, et estimé que le rééquilibrage du marché progressait.La demande mondiale de pétrole devrait progresser de 1,5 million de barils par jour (mbj) cette année, contre une précédente prévision de 1,4 mbj, pour atteindre 99,3 mbj.Le demande est en effet soutenue par une solide croissance économique même si "de récents signes de protectionnisme en provenance des Etats-Unis posent un risque pour les prévisions en augmentant la possibilité d'une guerre commerciale mondiale".Cette remarque fait suite à l'annonce par le président américain Donald Trump de droits de douanes sur l'acier et l'aluminium. Il envisage aussi de taxer certaines importations spécifiques en provenant de Chine, selon des médias.La prévision de l'offre pour cette année n'a pas été modifiée, précise l'AIE dans son rapport mensuel sur le pétrole. Elle devrait nettement progresser cette année, soutenue par la production américaine de pétrole de schiste.L'AIE note toutefois que le déclin de la production du Venezuela pourrait accélérer, alors que ce pays est touché par de graves troubles politiques. Si cette baisse n'était pas compensée par d'autres pays, cela pourrait être "l'élément final faisant résolument basculer le marché dans le déficit"."Le rééquilibrage du marché est clairement en train de progresser", conclut l'agence en s'appuyant sur plusieurs indicateurs comme le rapprochement de l'offre et de la demande, la baisse des stocks de l'OCDE à un niveau proche de la moyenne et des cours à des niveaux qui semblent soutenables.Les cours du pétrole avaient chuté à la mi-2014 mais sont depuis remontés, s'établissant fermement au-dessus des 60 dollars le baril dernièrement.Ils ont été soutenus par la décision fin 2016 des pays producteurs de l'Opep, associés à d'autres producteurs non membres du cartel dont la Russie, de limiter leur production.(©AFP / 15 mars 2018 09h08)