Pétrolier en feu au large de la Chine: "risque d'explosion"

Pékin - Le pétrolier iranien en flammes au large de la Chine risque d'exploser ou de sombrer, ont averti les autorités lundi, à l'heure où les craintes d'un désastre environnemental grandissent.Le tanker Sanchi, avec 136.000 tonnes d'hydrocarbures légers (condensats) à son bord, a pris feu samedi soir suite à sa collision avec un navire de fret chinois. L'accident s'est produit à environ 300 kilomètres au large de Shanghai (est).Le pétrolier était toujours lundi matin en proie à un brasier d'où s'échappaient des volutes de fumée noire.La télévision étatique CCTV a cependant diffusé dans la journée sur son compte Twitter une vidéo montrant le feu apparemment éteint et un navire propulsant de l'eau sur le tanker avec des canons.Plus tôt lundi, le ministère chinois des Transports a indiqué que des secouristes tentant de venir en aide à l'équipage, qui compte 30 Iraniens et deux Bangladais, avaient été repoussés par les nuages toxiques.Le pétrolier sous pavillon panaméen, long de 274 mètres, "risque d'exploser ou de sombrer", a précisé la même source.Un premier corps non identifié a par ailleurs été retrouvé, a annoncé Lu Kang, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères."L'environnement et les conditions en mer ne sont pas très propices aux opérations de recherche et de secours", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse régulière."Nous sommes en train de voir comment éviter toute autre catastrophe", a-t-il également précisé en référence aux fuites d'hydrocarbures dans la mer.Le corps a été retrouvé à quelques kilomètres du pétrolier mais "ne peut pas être facilement identifié", a indiqué de son côté Alireza Irvash, un responsable du consulat d'Iran à Shanghai, cité par la télévision d'Etat Irib.Le tanker se dirigeait vers la Corée du Sud. Il appartient à la National Iranian Tanker Company (NITC), l'opérateur administrant la flotte de navires pétroliers de l'Iran, a indiqué le ministère iranien du Pétrole.Selon lui, la cargaison était constituée de produits destinés à la firme sud-coréenne Hanwha Total (coentreprise entre le français Total et le conglomérat sud-coréen Hanwha). Le navire et son chargement étaient assurés, ont précisé les autorités iraniennes.Le navire de fret chinois naviguait, lui, sous pavillon hongkongais et transportait 64.000 tonnes de céréales américaines vers la Chine, selon le ministère chinois des Transports.Les experts environnementaux s'inquiètent déjà d'une possible catastrophe écologique liée aux fuites d'hydrocarbures.L'organisation de défense de l'environnement Greenpeace s'est déclarée "préoccupée par les potentiels dégâts environnementaux provoqués par le million de barils de pétrole brut à bord".Si la totalité de la cargaison du pétrolier se déversait dans la mer, cela constituerait une des pires marées noires des dernières décennies."Il est très probable que cela va détruire toute vie marine dans une vaste zone", a indiqué à l'AFP Wei Xianghua, spécialiste de l'environnement à l'université Tsinghua à Pékin.Même dans le meilleur des cas, un retour à la normale prendra "longtemps", selon M. Wei.Deux navires chinois spécialisés étaient lundi matin sur les lieux de la catastrophe pour tenter de contenir la fuite, a indiqué le ministère des Transports.bur-dly/ehl/jug/nas(©AFP / 08 janvier 2018 12h46)