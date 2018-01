Pétrolier en feu: la Chine récupère la boîte noire et deux corps

HANWHA CORPORATION

Pékin - La Chine a récupéré samedi la boîte noire et deux corps de marins à bord d'un pétrolier iranien en feu depuis une semaine au large de ses côtes, a indiqué le ministère des Transports.Le tanker Sanchi, avec 136.000 tonnes d'hydrocarbures légers (condensats) à son bord, a pris feu le 6 janvier suite à sa collision avec un navire de fret chinois. L'accident s'est produit à environ 300 kilomètres à l'est de la ville chinoise de Shanghai.Il comptait à son bord 32 membres d'équipage -- 30 Iraniens et deux Bangladais. Un total de trois corps, avec ceux récupérés samedi, ont été retrouvés jusqu'à présent. Le reste des marins est porté disparu."A 08H37 (00H37 GMT), quatre secouristes équipés de masques et de bouteilles d'oxygène ont été déposés à l'arrière du Sanchi à l'aide d'une nacelle", a indiqué samedi le ministère chinois des Transports."Ils ont découvert deux corps de marins dans un canot de sauvetage."Une vidéo diffusée par le ministère montre des sauveteurs en tenue orange et coiffés de casques blancs marcher sur le pétrolier, dont la structure métallique désormais à nu semble avoir été dévastée par le feu."Après avoir récupéré la boîte noire, les secouristes ont tenté de rejoindre les parties communes au rez-de-chaussée du bateau (...) Mais la température y atteignait les 89 degrés Celcius et ils n'ont pas pu entrer", indique le communiqué du ministère.Au total, 13 navires participent actuellement aux opérations de secours, de récupération des hydrocarbures, et de lutte anti-incendie, selon la même source. Parmi eux, 10 sont chinois, un sud-coréen et deux japonais.Un groupement de marins iraniens a critiqué cette semaine le "manque de coopération" de la Chine. Le ministère chinois des Transports a indiqué que la météo "exécrable" et les gaz toxiques émanant des hydrocarbures en feu ralentissaient les opérations."L'équipe de recherche iranienne va bientôt atteindre le pétrolier", a annoncé samedi à l'agence Ilna le directeur-adjoint des affaires maritimes au sein de l'Organisation des ports iraniens, Hadi Haghshenas.La veille, il avait indiqué que 12 membres de cette équipe d'élite attendaient toujours à Shanghai que les conditions leur permettent de se rendre sur le navire.Le pétrolier, battant pavillon panaméen, appartient à la National Iranian Tanker Company (NITC), l'opérateur administrant la flotte de navires pétroliers de l'Iran. Il acheminait des produits à la société sud-coréenne Hanwha Total.ehl/ces/mml(©AFP / 13 janvier 2018 09h35)