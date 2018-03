Pharmacie: Takeda étudie une offre de rachat sur l'irlandais Shire

Le géant pharmaceutique japonais Takeda réfléchit à faire une offre pour racheter le groupe irlandais Shire, selon un communiqué publié mercredi, une annonce qui a fait bondir l'action Shire à la Bourse de Londres.Takeda dit "envisager d'approcher Shire en vue de lui faire une possible offre", tout en précisant que sa réflexion "est à un stade préliminaire et exploratoire"."Aucun contact avec le conseil d'administration de Shire n'a encore été pris", ajoute encore Takeda.Après cette annonce, l'action Shire s'envolait à Londres: elle prenait ainsi 17,26% à 3.600 pence peu avant 11h30 GMT, valorisant le groupe, basé à Dublin, à 33 milliards de pounds (37,6 milliards d'euros).Pour le géant pharmaceutique japonais, un rapprochement avec le laboratoire irlandais lui permettrait de "se renforcer" dans les thérapies anti-cancéreuses, les maladies du système digestif et les neurosciences, ainsi que dans les maladies rares, une spécialité de Shire.Par ailleurs, il pourrait "rééquilibrer (son) positionnement géographique pour l'aligner sur les opportunités de marché aux Etats-Unis", souligne le groupe.Takeda, dirigé par le Français Christophe Weber, a lancé une réorientation de ses activités pour donner la priorité à un nombre plus restreint de thérapies, dont principalement l'oncologie, les traitements des maladies du système digestif et les vaccins.En janvier dernier, le groupe avait annoncé le rachat de la société belge TiGenix pour se renforcer dans les traitements des maladies du système digestif.Et début 2017, il avait acquis le laboratoire américain Ariad spécialisé dans les thérapies de cancers, pour environ 5,2 milliards de dollars.(©AFP / 28 mars 2018 14h26)