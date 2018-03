Pharmagest: bénéfice net en hausse de 12,5% en 2017

PHARMAGEST

Paris - Le groupe lorrain Pharmagest, spécialisé dans l'informatisation des officines pharmaceutiques, a réalisé en 2017 un bénéfice net de 23,13 millions d'euros, en hausse de 12,5%, grâce notamment à la poursuite de son développement à l'international, a-t-il annoncé vendredi.Mi-février, Pharmagest avait annoncé avoir dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 14,35%, à 146,8 millions d'euros, notamment grâce à l'intégration de plusieurs sociétés.Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe ressort en hausse de 10%, à 34,52 millions d'euros, porté par la division "Solutions Pharmacie Europe" (70% du total), tandis que la division "Solutions pour les établissements" a vu son ROC bondir de 64%."Dans la continuité de l'intégration de Dicsit Informatique en mars 2016, l'acquisition d'Axigate vient +booster+ le résultat opérationnel de cette division", précise le communiqué du groupe, ces entités commercialisant "exclusivement" des services à forte valeur ajoutée.Enfin, la division "Solutions e-santé et Fintech" (11% du ROC total), a vu le niveau de ses activités continuer de croître "avec des coûts d'innovation qui réduisent néanmoins la rentabilité sur le court terme".L'entreprise, qui emploie 900 salariés et se présente comme "le leader français de l'informatique officinale avec plus de 41% de parts de marché", proposera à ses actionnaires le versement d'un dividende brut de 0,75 euro lors de son assemblée générale le 28 juin prochain.Depuis la clôture de l'exercice, le groupe a pris une participation majoritaire (60%) dans le capital de la société italienne Macrosoft holding, annonce par ailleurs l'entreprise dans son communiqué.La nouvelle entité, filiale de la division "Solutions Pharmacie Europe", s'appellera désormais Pharmagest Italia."Leader italien de l'équipement informatique et de services à destination des grossistes-répartiteurs en pharmacie, Macrosoft vient de lancer une offre logicielle innovante destinée aux officines italiennes", précise le communiqué.En 2018, Pharmagest a l'intention de poursuivre ses démarches auprès d'autres partenaires européens "pour asseoir et déployer son écosystème global dédié +Patient Centré+ au travers de sa plate-forme santé, unique, à ce jour, en Europe", souligne la société, qui se dit "confiante" pour l'année à venir.lrb/tq/LyS(©AFP / 30 mars 2018 17h37)