Pharmagest: chiffre d'affaires en hausse de 14,35% en 2017

PHARMAGEST

Paris - Le groupe lorrain Pharmagest, spécialisé dans l'informatisation des officines pharmaceutiques, a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 146,8 millions d'euros, en hausse de 14,35%, notamment grâce à l'intégration de plusieurs sociétés, a annoncé jeudi le groupe.La principale division, "Solutions pharmacie Europe", qui représente 69,5% du chiffre d'affaires, a réalisé 101,95 millions d'euros de chiffre d'affaires, en progression de 3,9%, selon un communiqué du groupe.La division "Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux" a connu grâce à l'intégration de deux sociétés une croissance de 44,5% par rapport à 2016, avec un chiffre d'affaires de 14,86 millions d'euros.Les autres divisions du groupe -"Solutions e-santé" et "Fintech"- ont respectivement progressé de 16,3% et 83,8%.Le groupe Pharmagest envisage pour 2018 un "rythme de croissance soutenu".Il emploie 900 salariés, se présente comme "le leader français de l'informatique officinale avec plus de 41% de parts de marché".Ses résultats seront publiés le 3 avril.spe/els/eb(©AFP / 15 février 2018 18h07)