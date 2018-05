Philip Roth, géant de la littérature américaine, meurt à 85 ans

New York - L'écrivain américain Philip Roth, un géant de la littérature américaine, est mort mardi à 85 ans, selon plusieurs médias américains, dont le New York Times et le magazine The New Yorker.Contacté par l'AFP, son agence littéraire, The Wylie Agency, n'a pas donné suite dans l'immédiat.Observateur lucide de la société américaine et de ses travers, le natif de Newark (New Jersey), avait été régulièrement pressenti pour le Nobel de littérature, sans jamais l'obtenir néanmoins.Il est notamment l'auteur de "La Tache", "Le complot contre l'Amérique", ou "Pastorale américaine", qui lui vaudra le prix Pulitzer en 1998.C'est le livre "Portnoy et son complexe" qui l'avait révélé au grand public en 1969, un ouvrage qui avait fait scandale, à la fois pour ses descriptions sexuelles très crues et sa façon d'aborder la judaïté.Régulièrement salué comme le plus grand écrivain américain vivant, il avait annoncé sa décision d'arrêter d'écrire en 2012.(©AFP / 23 mai 2018 04h11)