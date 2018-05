Philippe Berterottière reconduit pour quatre ans à la tête de GTT

GTT - GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA

Paris - Le PDG du spécialiste des systèmes de transport et de stockage de gaz naturel liquéfié GTT, Philippe Berterottière, a été reconduit jeudi dans ses fonctions pour une durée de quatre ans, a annoncé le groupe."Les actionnaires ont été convaincus par le bilan positif de Philippe Berterottière depuis 9 ans à la tête de GTT", marqué notamment par son introduction en Bourse en février 2014, souligne l'entreprise dans un communiqué.Il a pour ambition d'"imposer les solutions GTT pour le GNL comme carburant marin, et contribuer à faire du GNL l'énergie de la transition du monde maritime", selon le texte.GTT a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 64,2 millions d'euros (en hausse de 12,4%) et de 231,5 millions d'euros en 2017 (62,3%).spe/soe/eb(©AFP / 17 mai 2018 17h11)