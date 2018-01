Philippines: menace d'éruption imminente du volcan Mayon

Un gigantesque nuage en forme de champignon est apparu lundi au-dessus du plus actif des volcans philippins, plongeant dans l'obscurité une zone évacuée par des milliers de personnes en raison d'une menace d'éruption imminente."Eruption dangereuse imminente": c'est ainsi que l'agence vulcanologique philippine classe désormais le Mayon, situé sur l'île de Luçon, dans le centre de l'archipel, estimant que le volcan pourrait entrer dans les prochains jours en éruption après deux semaines d'activité.Une pluie de fines cendres et de sable s'est abattue sur la ville de Legazpi, 200.000 habitants, peu après l'explosion de la mi-journée qui a plongé la zone dans l'obscurité, obligeant les automobilistes à allumer leurs phares et leurs essuie-glaces, selon un journaliste de l'AFP.La colonne de cendres s'élevait sur plusieurs kilomètres au-dessus du volcan, masquant le soleil dans cette région très agricole à 330 kilomètres au sud-est de Manille."J'ai dû m'arrêter parce que mon casque était rempli de cendres", a raconté à l'AFP Girlie Panesa, 39 ans, en garant sa moto dans la ville de Ligao et en demandant de l'eau aux passants pour nettoyer sa visière.Renato Solidum, directeur de l'Institut philippin de Volcanologie et de Sismologie (Phivolcs) a expliqué lors d'une conférence de presse à Manille qu'il s'attendait à ce que d'autres explosions surviennent.Il a aussi exhorté les avions à éviter la région, en raison du risque que représenterait une entrée de cendres dans les réacteurs.Au total, plus de 40.000 personnes ont fui au cours de la semaine écoulée, a déclaré lundi à Manille un responsable de la protection civile.Célèbre aux Philippines pour la quasi-perfection de son cône, ce volcan qui culmine à 2.460 mètres est entré en éruption une cinquantaine de fois au cours des 400 dernières années.L'explosion la plus meurtrière s'est produite en 1814, lorsque 1.200 personnes sont mortes sous des flots de lave, qui avaient notamment rasé la ville de Cagsawa, à l'exception du clocher d'une église qui est aujourd'hui une attraction touristique majeure.Les Philippines se situent sur la "ceinture de feu" du Pacifique, zone où se rencontrent des plaques tectoniques, ce qui produit une fréquente activité sismique et volcanique.L'éruption la plus meurtrière aux Philippines ces dernières décennies fut celle en 1991 du Pinatubo, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Manille, qui avait fait plus de 800 morts.(©AFP / 22 janvier 2018 10h53)