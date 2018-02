Philippines: un avocat accusant Duterte dit craindre pour sa vie

Un avocat philippin à l'origine de l'examen préliminaire déclenché par la Cour pénale internationale (CPI) sur la guerre meurtrière du président philippin Rodrigo Duterte contre la drogue, Jude Sabio, a déclaré "craindre pour (sa) vie", dans un entretien avec l'AFP."Je suis dans un état de constante paranoïa car je crains pour ma vie. Il serait tout à fait possible que je sois victime d'une balle", assure l'avocat de 51 ans.Jude Sabio, qui se présente comme sans moyens et en fuite, précise qu'il a reçu des menaces de mort depuis qu'il a soumis une requête à la CPI de La Haye en avril 2017 pour dénoncer quelque 8.000 exécutions sommaires dans la guerre contre la drogue menée aux Philippines. Cette requête a conduit la Cour à ouvrir un "examen préliminaire".Un tel examen constitue l'étape préalable à une enquête sur des accusations de crime contre l'humanité.Le président a répliqué que les lois philippines n'interdisaient pas expressément les meurtres extrajudiciaires et a menacé de retirer son pays de la Cour.Jude Sabio réclame l'arrestation de M. Duterte. Selon lui, "la seule façon d'interrompre les meurtres est un mandat d'arrêt et de le conduire à La Haye".Rodrigo Duterte a été élu dans un fauteuil en 2016 en promettant d'éradiquer le trafic de drogue.Il est accusé d'avoir favorisé des exécutions sommaires par des déclarations enflammées et les promesses répétées d'amnitie pour les représentants de la police qui pourraient être impliqués dans de tels actes.La police assure avoir tué dans des actes d'auto-défense 4.021 personnes soupçonnées de trafic de drogue, mais les organisations de défense des droits de l'Homme ainsi que des observateurs sur le terrain affirment que plus de 12.000 personnes ont en fait été tuées.L'avocat avait attiré l'attention en octobre 2016 quand il avait accepté de représenter Edgar Matobao, un meurtrier avoué d'un commando "de la mort de Davao". Ce dernier avait déclaré lors d'une audition au Sénat que ce commando était à l'origine de la mort d'au moins un millier de personnes dans la ville du sud du pays, dont Rodrigo Duterte était alors le maire. Sa déposition a été versée comme document à l'examen de la CPI.Jude Sabio a estimé dans son dossier à la CPI que la guerre contre la drogue menée aux Philippines était ni plus moins un "commando de la mort de Davao" à l'échelle nationale.Selon l'avocat, cette campagne vise "une population civile vulnérable, pour l'essentiel des déshérités vivant dans des quartiers à l'abandon".En réponse à des questions sur la sécurité de Jude Sabio, le porte-parole présidentiel Harry Roque a assuré mardi que Rodrigo Duterte ne nourrissait pas "de mauvaises intentions" à l'encontre de l'avocat."Ces gens sont perfides", a réagi Jude Sabio, qui dément oeuvrer pour l'opposition, et affirme n'être mu que par ses principes.(©AFP / 17 février 2018 09h32)