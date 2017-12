Davao (Philippines) - Trente-sept personnes ont probablement péri dans un incendie survenu dans un centre commercial à Davao, une ville du sud des Philippines, a annoncé dimanche son maire adjoint.Le responsable sur place de la protection contre les incendies a déclaré que les chances que ces 37 personnes aient survécu au sinistre étaient égales à "zéro", a écrit sur Facebook Paolo Duterte, le maire adjoint et fils du président philippin Rodrigo Duterte.L'incendie a pris samedi matin dans l'immeuble, haut de quatre étages, du NCCC Mall, prenant au piège la foule, y compris dans un centre d'appels téléphoniques au dernier étage, a indiqué à l'AFP Ralph Canoy, un policier du district.Selon lui, l'incendie se poursuivait aux premières heures de l'aube."Le feu a pris au troisième étage, qui abritait des produits comme du textile, des meubles en bois et des marchandises en plastique, donc les flammes se sont propagées rapidement et cela prend beaucoup de temps pour les éteindre", a-t-il indiqué.Les enquêteurs pensent que plusieurs victimes ont trouvé la mort dans le centre d'appels, ouvert 24 heures sur 24, a ajouté le policier.Le président philippin, Rodrigo Duterte, qui a été maire de Davao pendant près de deux décennies et continue d'y habiter, s'est rendu dans le centre commercial samedi soir pour réconforter les proches des victimes, a indiqué à l'AFP un de ses collaborateurs.Davao, située à environ 1.000 km de Manille, est la plus grande ville du sud des Philippines.Le drame survient alors que près de 200 personnes ont trouvé la mort et 70.000 ont été déplacées au cours du passage de la tempête tropicale Tembin, qui balaie depuis vendredi le sud des Philippines.ajm-kma/kaf/ple/mf(©AFP / 23 décembre 2017 23h26)