Phoenix Mecano voit ses ventes et sa rentabilité progresser au premier trimestre

Zurich (awp) - Le groupe Phoenix Mecano a effectué un solide démarrage dans l'année. Le fabricant de composants et boîtiers électroniques a amélioré ses ventes et sa rentabilité, a-t-il souligné mardi.Le chiffre d'affaires brut a progressé à 169,7 millions d'euros. En monnaies locales, cela correspond à une croissance de 9,1% tandis qu'en euros, cela correspond à une hausse de 5,3% en rythme annuel. Toutes les divisions ont enregistré une croissance organique, précise le communiqué.Les entrées de commandes ont augmenté par rapport à l'année précédente, de 11,6% à 181,2 millions. Le ratio book-to-bill s'est inscrit à 106,8%.La rentabilité a progressé de manière plus que proportionnelle, avec une hausse de 20,3% du bénéfice opérationnel (Ebit) à 13,8 millions. La marge afférente a progressé d'un point de pourcentage à 8,1%.Au titre de l'exercice 2017, la direction proposera aux actionnaires un dividende de 16 francs par action, soit un franc de plus que l'année précédente.Les résultats sont supérieurs aux prévisions des analystes consultés par AWP. Ces derniers tablaient en moyenne sur des ventes de 168 millions d'euros et sur un Ebit de 13,3 millions. Le dividende par action était attendu à 16,43 francs.Le groupe affiche son optimisme pour l'année en cours et cible un résultat opérationnel positif pour la division Elcom/EMS. Un programme d'investissement est également prévu dans les divisions boîtiers et composants électroniques.La direction table sur une hausse du chiffre d'affaires et de l'Ebit, qui devrait s'inscrire entre 40 et 46 millions.ol/buc(AWP / 24.04.2018 08h03)