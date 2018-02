Phoenix Mecano voit ses ventes progresser en 2017

(ajoute comparaison avec les prévisions, détails par division, cours de Bourse)Zurich (awp) - Le groupe Phoenix Mecano a vu ses ventes progresser en 2017. Par contre, la rentabilité a quelque peu souffert, en raison d'effets non récurrents. La direction se montre optimiste pour l'exercice en cours grâce à un début d'année solide, indique le fabricant de boîtiers et composants industriels jeudi.Le bénéfice net - non audité, y compris exceptionnels - est ressorti à 22 mio EUR, contre 23 mio en 2016.Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté a progressé de 12% à 39,5 mio EUR. En incluant les effets non récurrents, soit des dépenses de restructuration à hauteur de 9 mio EUR dans la division ELCOM/EMS, l'Ebit s'est inscrit à 30,5 mio EUR, contre 34,5 mio lors de l'exercice précédent.En 2017, Phoenix Mecano a réalisé un chiffre d'affaires brut de 627,6 mio EUR, soit 7,6% de mieux qu'un an plus tôt. En monnaies locales, la hausse est de 8,9%. Les ventes nettes ont progressé de 7,7% à 621,7 mio EUR. Les entrées de commandes ont augmenté de 7,4% à 642,3 mio.PROGRESSION SUR TOUS LES FRONTSLes trois divisions ont contribué à la croissance, qui a été soutenue par l'ensemble des régions. La division Enclosures a vu ses ventes progresser de 7,7% à 183,8 mio EUR grâce à la solide progression des activités en Europe et à celles liées aux secteurs pétrolier et gazier en Extrême-Orient.Le segment Mechanical Components a généré un chiffre d'affaires en hausse de 8,2% à 310,4 mio EUR. Les capacités de production ont pu être élargies grâce au site de Jiaxing en Chine.Dans ELCOM/EMS, des mesures d'amélioration de la performance ont été introduites, parmi lesquelles la réduction des sites de production, l'ajustement des capacités et la fusion des centres commerciaux avec ceux de développement. Les ventes ont progressé de 6,1% à 133,4 mio EUR.La copie rendue par le groupe schaffhousois a nettement dépassé les pronostics des analystes consultés par AWP en matière de rentabilité opérationnelle. Le résultat net s'inscrit dans le cadre des projections, alors que les ventes sont restées légèrement en dessous 630,1 mio EUR attendus.La direction est optimiste pour l'année en cours grâce à un environnement positif. Les ventes et le résultat opérationnel sont attendus en hausse.Les résultats définitifs seront publiés le 24 avril.A la Bourse suisse, les investisseurs ont réagi positivement à ces annonces. A 10h25, l'action au porteur Phoenix Mecano prenait 2,8% à 633,0 CHF, alors que le marché dans son ensemble (SPI) progresait de 0,18%.ol/fr/buc(AWP / 15.02.2018 10h45)