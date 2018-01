Photographie: Kodak lance sa propre devise virtuelle et bondit en Bourse

EASTMAN KODAK

New York - L'ancien géant américain de la photographie Kodak a annoncé mardi le lancement d'une monnaie virtuelle adossée à une plateforme destinée aux photographes, la KodakCoin, faisant bondir le cours de son action à Wall Street.Le titre de sa maison mère Eastman Kodak, vieille de 130 ans, faisait plus que doubler à la Bourse de New York, prenant vers 20H45 GMT 121% à 6,85 dollars.Le groupe a créé, en association avec Wenn Digital, une plateforme de gestion de droits d'auteur baptisée KodakOne reposant sur l'utilisation de la "blockchain" ou "chaîne de blocs".Cette technologie, à la base du désormais célèbre bitcoin, utilise des blocs de transactions codés et authentifiés s'ajoutant les uns aux autres et se présente sous la forme d'un grand registre public réputé infalsifiable."Grâce à l'utilisation de la technologie de la chaîne de blocs, la plateforme KodakOne va créer un registre de droits de propriétés numériques et cryptés permettant aux photographes d'enregistrer leur production, nouvelle et ancienne, qu'ils pourront ensuite proposer sous licence", a expliqué l'entreprise dans un communiqué.Ce système devrait permettre aux photographes d'être payés immédiatement, en KodakCoin donc, après la vente de leur travail. L'entreprise promet également de scanner le web afin de débusquer les photographies enregistrées sur la plateforme et utilisées sans autorisation."Pour beaucoup dans le secteur de la technologie, +chaînes de blocs+ et +crypto-monnaies+ sont des mots à la mode mais pour les photographes qui peinent depuis longtemps à garder le contrôle sur leur travail et sur la façon dont il est utilisé, ces mots à la mode peuvent être la solution à ce qui semble un problème insoluble", a commenté le patron du groupe Jeff Clarke, cité dans le communiqué.Kodak proposera aux investisseurs sa nouvelle monnaie à partir du 31 janvier dans le cadre d'une ICO (Initial coin offering), une levée de fonds en monnaie virtuelle.jum/Dt/pb(©AFP / 09 janvier 2018 20h59)