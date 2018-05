Pictet aura pignon sur rue à deux pas de la Paradeplatz

(ajoute précisions)Zurich (awp) - Pictet va déménager ses activités zurichoises à l'angle de la prestigieuse Paradeplatz, dans le siège de l'ancienne banque Clariden Leu. La banque privée genevoise va investir les étages supérieurs d'un bâtiment historique, le "Leuenhof" de la Bahnhofstrasse, d'ici fin 2020, indique-t-elle jeudi.Des travaux de rénovation seront menés dans l'édifice à partir de l'automne 2018. Il seront conduits en collaboration avec l'office de la protection du patrimoine.Les coûts seront pris en charge par la banque et le propriétaire, la Swiss Prime Anlagestiftung, a précisé à AWP un porte-parole de la banque. Les détails, notamment financiers, ne sont pas précisés."Les associés ont décidé de reprendre ce bâtiment impressionnant avec un bail à long terme, afin de soutenir la croissance future à Zurich. La décision souligne l'importance de Zurich et de la Suisse alémanique pour les activités du groupe Pictet", affirme l'associé Marc Pictet, cité dans le communiqué.La banque Pictet se sent actuellement à l'étroit dans ses locaux de la Freigutstrasse, situés dans le 2e arrondissement de Zurich. Les activités de gestion institutionnelle et d'asset services sont notamment déployées depuis ce site.Le groupe genevois a recouru aux services de la société de services immobiliers SPG Intercity Zurich pour débusquer ses nouveaux locaux et négocier le contrat de bail, affirme cette filiale d'Intercity Group dans un communiqué distinct.Bâti entre 1914 et 1915 et de style renaissance hanséatique, le "Leuenhof" abritait autrefois le siège de Clariden Leu, racheté par Credit Suisse et fusionné en 2012 dans la grande banque.fr/al/buc(AWP / 24.05.2018 10h45)