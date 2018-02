Pierer Beteiligungs place 7% du capital de KTM auprès d'investisseurs

Zurich (awp) - La société de participation Pierer Beteiligungs Gmbh a placé quelque 15,9 mio de titres KTM auprès d'investisseurs internationaux, soit environ 7,0% du capital-actions du motoriste autrichien coté à la Bourse suisse, a annoncé ce dernier vendredi. Au terme de l'opération, Pierer détient toujours une part de 63,0% dans la société de Wels.Les titres ont été placés par la banque zurichoise Vontobel à un prix de 6,78 CHF par action, correspondant à un volume de placement total de 122 mio CHF, a précisé KTM dans un communiqué. La fourchette de prix avait été établie la veille entre 6,80 à 7,00 CHFD'autres actionnaires non identifiés ont pour leur part vendu 2,2 mio de titres, représentant 1,0% du capital-actions.Fin janvier, le motoriste autrichien avait fait savoir que son principal actionnaire, Stefan Pierer, voulait placer une part limitée de sa participation dans le but de rendre le titre plus liquide à la Bourse suisse où il est coté. Après cette opération, M. Pierer entendait conserver une participation d'au moins 60%.al/lk(AWP / 09.02.2018 08h03)