Pierre-Alain Grichting nommé président de la Banque cantonale du Valais

Zurich (awp) - Les actionnaires de la Banque cantonale du Valais (BCVs) ont nommé Pierre-Alain Grichting à la présidence du conseil d'administration, lors de l'assemblée générale de l'établissement mercredi. Le relèvement du dividende de 5% à 3,15 francs par action a également été approuvé.Le nouveau président, qui officiera jusqu'en 2021, remplace Jean-Daniel Papilloud, qui occupait ce poste depuis mai 2013. Pierre-Alain Grichting avait quant à lui été proposé par le Conseil d'Etat.Ce dernier est membre du conseil d'administration de la BCVs depuis une année et a été pendant six ans directeur de la filiale valaisanne d'UBS. Il a également présidé pendant deux ans l'Association valaisanne des banques et dirige le conseil d'administration de Provins Valais, selon un communiqué de la banque.Sandra Lathion, qui travaille actuellement pour le gendarme des marchés financiers Finma, a quant à elle fait son entrée comme administratrice dans l'organe de surveillance de l'établissement.al/(AWP / 16.05.2018 19h40)