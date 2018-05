Pierre-Alain Grichting proposé à la présidence de la Banque cantonale du Valais

Zurich (awp) - Le Conseil d'Etat valaisan a dévoilé le nom du successeur de Jean-Daniel Papilloud à la présidence de la Banque cantonale du Valais (BCVs). L'administrateur Pierre-Alain Grichting sera proposé à ce poste lors de l'assemblée générale du 16 mai, indique mercredi l'établissement.M. Grichting a accédé au conseil d'administration de la BCVs l'année dernière et notamment dirigé UBS Valais pendant six ans. Il possède également une expérience d'entrepreneur et préside la société Provins Valais, précise le communiqué.Les actionnaires devront également se prononcer sur la candidature de Sandra Lathion, qui briguera un siège d'administratrice afin de regarnir les rangs de l'organe de surveillance.Jean-Daniel Papilloud avait annoncé sa démission de la présidence le mois dernier.fr/lk(AWP / 02.05.2018 18h30)