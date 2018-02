Pilatus livre son premier jet PC-24 aux Etats-Unis

Stans (awp/ats) - L'avionneur nidwaldien Pilatus a livré son premier jet d'affaires PC-24 aux Etats-Unis, après presque douze ans de travail. Les responsables de la société de partage d'avions PlaneSense, basée dans le Colorado, ont reçu les clés des mains du directeur général Markus Bucher.Il s'agit là du premier des six jets commandés par l'entreprise américaine. L'avion porte le numéro de série 101, a indiqué jeudi Pilatus dans un communiqué. PlaneSense est en partenariat depuis 22 ans avec l'avionneur de Stans (NW).Le PC-24 est le premier modèle à réaction de Pilatus. Selon sa configuration, il peut accueillir jusqu'à dix personnes, pour une autonomie d'environ 3600 kilomètres. Long de 17 mètres, cet avion d'affaires peut atteindre une vitesse maximale de 815 km/h.Cette année, 23 des 84 PC-24 commandés au total doivent être livrés à des clients du monde entier. Pilatus avait publiquement dévoilé ce projet il y a quatre ans. A l'interne, l'entreprise planchait toutefois sur cet avion depuis onze ans et demi.Pilatus a investi plus de 500 millions de francs dans le projet. A cela s'ajoute encore 150 millions engagés dans les bâtiments et des machines de production modernes ainsi que des investissements aux Etats-Unis dans une nouvelle usine dédiée aux étapes finales de production.ats/jh(AWP / 08.02.2018 11h05)