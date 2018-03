Piratage informatique: 10 Iraniens et une société sanctionnés par Washington

Washington - Les Etats-Unis ont annoncé vendredi avoir imposé des sanctions contre dix Iraniens et une société, accusés d'avoir conduit une "campagne massive de vol informatique" contre des universités et des entreprises dans le monde.Les dix individus sont liés à l'Institut Mabna et sont accusés de "vol de propriété intellectuelle et de données de valeur de centaines d'universités des Etats-Unis et de pays-tiers ainsi qu'une société de média pour des gains financiers privés", a indiqué le département américain du Trésor dans un communiqué.(©AFP / 23 mars 2018 14h13)