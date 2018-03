Plainte contre BMW aux Etats-Unis sur les émissions des diesel

Une plainte a été déposée mardi aux Etats-Unis contre le constructeur automobile allemand BMW concernant les émissions de moteurs diesel équipant certains de ses modèles, a-t-on appris auprès du cabinet d'avocats Hagens Berman.Cette plainte en nom collectif, doit toutefois encore été approuvée par un juge pour passer au stade de l'instruction.Les modèles concernés sont les BMW X5 et 335d commercialisées entre 2009 et 2013 dont les émissions polluantes, selon Hagens Berman, dépasseraient 27 fois les limites autorisées aux Etats-Unis. BMW aurait eu recours pour le dissimuler à un "logiciel tricheur" comme l'a fait son concurrent Volkswagen, affirme-t-on de même source."Ces voitures telles que BMW les a vendues ne sont pas légales", affirme le cabinet d'avocats indiquant que le logiciel tricheur empêche de détecter les émissions d'oxyde d'azote (NOx) supérieures aux normes."Hagens Berman estime que les acheteurs ont le droit d'être remboursés du prix conséquent qu'ils ont payé pour ce qu'ils pensaient être une voiture puissante, efficace et répondant aux normes", souligne le communiqué.La plainte a été déposée devant un tribunal du New Jersey.Des perquisitions avaient eu lieu il y a une semaine en Allemagne chez BMW à la suite d'une enquête préliminaire contre X ouverte le 27 février en raison de soupçons de fraude sur environ 11.400 véhicules. BMW avait indiqué qu'elles étaient en rapport avec une fraude aux gaz polluants concernant certaines versions des modèles diesel 750d et M550d.BMW avait admis fin février avoir "par erreur" équipé des milliers de véhicules diesel en Allemagne avec un logiciel mesurant les gaz d'échappement qui n'était pas conforme pour ces modèles en niant toute intention frauduleuse.Un vaste trucage de Volkswagen pour faire paraître moins polluants qu'ils ne l'étaient onze millions de véhicules diesel avait été découvert en 2015. Le constructeur allemand a été condamné à de lourdes amendes aux Etats-Unis.Depuis, plusieurs constructeurs sont soupçonnés d'avoir joué avec les règles pour que les émissions polluantes ne soient pas réduites en continu.(©AFP / 28 mars 2018 07h28)