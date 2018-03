Plainte de Washington à l'OMC contre des subventions aux exportations de l'Inde

Washington - Le représentant américain au commerce a annoncé mercredi le dépôt d'une plainte auprès de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) visant des subventions aux exportations de l'Inde."Ces programmes de subventions aux exportations menacent les travailleurs américains en créant un terrain de jeu inégal sur lequel ils sont en concurrence", a déclaré Robert Lighthizer, cité dans un communiqué.Cette annonce intervient alors que l'administration du président Donald Trump a lancé des actions tous azimuts pour contenir le déficit commercial des Etats-Unis avec le reste du monde.Selon M. Lighthizer, les Etats-Unis utiliseront tous les moyens à leur disposition y compris ceux de l'OMC pour "promouvoir un commerce juste et réciproque".La plainte américaine contre l'Inde cible en particulier les exportations du secteur des technologies informatiques."Ces subventions manifestes aux exportations fournissent des avantages financiers aux exportateurs indiens leur permettant de vendre leurs biens à des prix bas au détriment des travailleurs et industriels américains", déplore également le département du commerce.Dans le détail, il explique que l'Inde exempte ses exportateurs de certaines taxes, de droits de douanes et de redevances et cite l'exemple de fabricants de produits en acier, d'entreprises des secteurs pharmaceutique, chimique et du secteur du textile et de l'habillement."Des milliers d'entreprises indiennes perçoivent des avantages totalisant plus de 7 milliards de dollars annuels pour ces programmes", affirme le département du Commerce en se référant à des documents du gouvernement indien.Donald Trump a annoncé le 8 mars l'imposition de droits de 25% sur les importations aux Etats-Unis d'acier et de 10% sur celles d'aluminium."Nous ne pouvons pas rester aveugles face aux pratiques commerciales effrénées et injustes contre notre pays!", a lancé Donald Trump mercredi matin dans un tweet.(©AFP / 14 mars 2018 17h58)