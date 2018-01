Plan de transformation à haut risque pour Carrefour en difficultés

Carrefour, dont l'année 2017 a été de son propre aveu "globalement difficile", doit annoncer mardi un nécessaire "plan de transformation", conçu dans le plus grand secret, et faisant craindre aux syndicats d'importantes réductions d'effectifs."Silence", voire "black-out" complet de la part de la direction du géant français de la distribution: la colère gronde chez les syndicats, après des mois d'attente saturés de "bruits de couloir".Tous les syndicats craignent des réductions d'effectifs, même si aucun chiffre précis ne devrait être dévoilé mardi, les instances représentatives du personnel devant en être informées au préalable.La CGT estime néanmoins à "au moins 10.000" le nombre d'emplois menacés, soit près de 10% des 115.000 salariés du groupe en France fin 2017. Rien qu'au niveau des sièges de Massy et Boulogne, son représentant Philippe Allard évoque "plus de 1.200" suppressions de postes (sur 3.500 à 4.000, selon lui).Avant même l'annonce du plan, FO, premier syndicat du groupe, a pour sa part annoncé une grève le 8 février."Nous avons été relativement silencieux ces derniers mois, la nouvelle direction s'étant immergée en profondeur dans l'entreprise, dans l'optique de l'annonce du plan de transformation", admettait mercredi le directeur financier de Carrefour, Matthieu Malige.Malgré un chiffre d'affaires annuel en hausse de 3%, à 88,24 milliards d'euros, le groupe a annoncé ce jour-là avoir dû réviser à la baisse sa prévision de résultat opérationnel courant (ROC) pour l'année 2017, qualifiée de "globalement difficile".Silencieuse, voire secrète, la nouvelle direction de Carrefour, arrivée depuis cet été dans la foulée de la nomination d'Alexandre Bompard - ex-Fnac -, surprend.Le 14 novembre dernier, dans un communiqué de presse lapidaire, le groupe annonçait qu'il retardait de plus de deux mois l'annonce de son plan de relance, initialement prévu pour la fin de l'année 2017, sans explication officielle, si ce n'est le fait de "laisser passer les fêtes de fin d'année" dans la sérénité pour son personnel.A chaque tentative de la presse de deviner de quel bois sera fait ce plan, même réponse de la part de la direction: "pas de commentaire"."Cela fait six mois que Carrefour vivote, tous les investissements sont bloqués", souligne Philippe Allard, de la CGT, tandis que Sylvain Macé (CFDT) décrit une "ambiance délétère".Suppressions d'emplois ou pas, d'autres annonces sont attendues dès mardi: passage en location-gérance de plusieurs hypermarchés (cinq confirmés, une quarantaine potentiellement visés), accélération de ce format pour les supermarchés, fusion des sièges, fermeture de magasins de proximité (ex-Dia)...Selon les analystes de la Société Générale, "réduire les coûts est un élément déterminant" de transformation de la stratégie, la banque évoquant la "possibilité d'économiser 700 millions d'euros en France sur trois ans".La banque avance aussi comme pistes une réduction des prix pratiqués par le distributeur "de l'ordre de 2% en moyenne" pour réduire son retard sur le concurrent Leclerc, ou le retrait du groupe de Chine.Alexandre Bompard devrait également annoncer un "plan de numérisation global" de l'entreprise, notoirement en retard sur le sujet, selon un expert du secteur joint par l'AFP, car "une mutation complète" est nécessaire.Autre inquiétude: l'évolution de l'actionnariat du groupe, qui a de "moins en moins d'actionnaires historiques" selon FO, après l'arrivée au capital des banques américaines JP Morgan et Bank of America, qui détiennent "aujourd'hui 12%" du capital.Justement, les actionnaires ont mandaté Alexandre Bompard pour qu'il transforme en profondeur l'entreprise, quitte à provoquer un "choc des cultures", comme il avait pu le faire à la Fnac, au moment du rachat de Darty, analyse notre expert.Alexandre Bompard a "créé une attente très forte" chez le personnel, quand à l'avenir du groupe, prévient Sylvain Macé de la CFDT, "il n'a pas intérêt à se louper".(©AFP / 21 janvier 2018 09h43)