Plan vendredi pour faire de la France un "leader mondial" de l'hydrogène (Hulot)

Paris - Le ministre de la transition écologique Nicolas Hulot présentera vendredi un plan visant à faire de la France "un leader mondial" de la technologie hydrogène qui représente "une révolution potentielle pour les systèmes énergétiques", a-t-il dit mercredi à l'Assemblée nationale."L'hydrogène peut (...) devenir une solution majeure dans notre mix énergétique demain", a déclaré le ministre, répondant à Michel Delpon (LREM, Dordogne)."Dans cet esprit, je présenterai vendredi un plan pour l'hydrogène qui visera à faire de notre pays un leader mondial de cette technologie", a-t-il poursuivi.Nicolas Hulot propose de "fixer à 10% la part d'hydrogène produit à base des sources renouvelables à l'horizon 2023".Il a également annoncé une enveloppe de 100 millions d'euros "pour accompagner les premiers déploiements (des) technologies de production et de transport dans les territoires", en expliquant qu'il y a un "besoin d'innovation, de démonstrateurs, de construire des champions économiques du stockage, de l'électrolyse".Aujourd'hui, a expliqué le ministre, "avec la baisse des prix spectaculaire des énergies renouvelables, il devient enfin possible de produire des quantités importantes d'hydrogène à bas coût et évidemment sans émissions de gaz à effet de serre".Pour Nicolas Hulot, l'hydrogène rend "possible le stockage à grande échelle des énergies renouvelables, permettant ainsi de rendre crédible un monde où l'hydrogène vient se substituer petit à petit aux (énergies) fossiles, au nucléaire, pour combler les intermittences du solaire et de l'éolien".Le ministre a aussi pointé le rôle de l'hydrogène, "s"il est produit à base de renouvelables", dans la "mobilité sans émissions" (trains, flottes de camions, flottes municipales, bus).Il a indiqué que des prototypes de trains fonctionnant à l'hydrogène, fabriqués en France, étaient à l'essai en Allemagne et aux Pays-Bas. Il a estimé que ces trains trouveraient aussi "leur vocation dans les petites lignes françaises"."Toute la filière hydrogène existe en France. Ne loupons pas cette transition énergétique. Soyons les premiers sur cette filière", a lancé Nicolas Hulot.(©AFP / 30 mai 2018 14h37)