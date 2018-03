Plazza: bénéfice net en recul sur 2017, dividende en hausse

(ajoute commentaire ZKB et cours de Bourse)Zurich (awp) - La société immobilière Plazza, émancipée en 2015 du conglomérat zurichois Conzzeta, a vu ses recettes prendre l'ascenseur l'an dernier. La rentabilité nette a toutefois été grevée par un ralentissement observé dans les revalorisations. Les actionnaires bénéficieront d'une rémunération agrémentée d'un tiers en comparaison annuelle.Les revenus des immeubles ont progressé de 6,3% à 15,7 mio CHF, tandis que les revalorisations du parc immobilier a fondu de près d'un tiers à 10,4 mio CHF. Le bénéfice net s'est érodé de 12,9% à 17,0 mio CHF. Hors produit des revalorisation, la rentabilité nette aurait augmenté à 8,8 mio CHF, contre 7,7 mio en 2016, détaille mercredi le rapport d'activités.Le conseil d'administration proposera aux actionnaires le versement un dividende agrémenté d'un tiers, soit de 4 CHF par nominative A et de 80 centimes par nominative B.A près de 20% fin 2017, le taux de vacance est demeuré élevé dans les surfaces commerciales. Le taux de vacance d'ensemble a toutefois été divisé par deux à 8,3%.La direction ambitionne de faire bondir cette année les revenus des immeubles d'environ un quart et le bénéfice net, hors revalorisations, d'un tiers. L'avancement des projets doit permettre d'au moins maintenir le niveau du produit des revalorisations.Le bilan de l'entreprise lui confère la marge de manoeuvre nécessaire à la réalisation de ses projets, salue la Banque cantonale de Zurich (ZKB) dans un commentaire. L'établissement applaudit aussi un portefeuille locatif de qualité et bien entretenu en Ville de Zurich, ainsi que des réserves de terrain offrant de nouveaux relais potentiels de croissance.La modestie du rendement offert aux actionnaires sous la forme de dividende retient toutefois la ZKB de délivrer à l'action Plazza une recommandation à l'achat.A 13h45, la nominative Plazza s'appréciait de 0,9% à 222 CHF, à contre-courant d'un SPI en retrait de 0,23%.jh/fr(AWP / 28.03.2018 14h20)