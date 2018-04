Plus de 100 missiles tirés sur la Syrie, "un nombre significatif" d'entre eux interceptés (Moscou)

Moscou (Russie) - Les Etats-Unis et leurs alliés ont tiré plus de 100 missiles sur la Syrie, et "un nombre significatif" d'entre eux ont été interceptés par les forces syriennes, a affirmé samedi le ministère russe de la Défense."Plus de 100 missiles de croisière et missiles air-surface ont été tirés par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France depuis la mer et l'air sur des objectifs syriens militaires et civils", a indiqué le ministère dans un communiqué cité par l'agence de presse officielle RIA Novosti."Un nombre significatif" de ces missiles ont été abattus par la défense aérienne syrienne, a ajouté le ministère russe.Les installations russes de défense aérienne stationnées en Syrie n'ont pas été utilisées, a ajouté le ministère.Aucun des missiles occidentaux n'a touché les zones couvertes par les défenses aériennes de la Russie autour de ses bases de Tartous et de Hmeimim en Syrie, selon la même source.Le ministère russe a indiqué que les missiles avaient été tirés depuis des navires américains en mer Rouge, par des avions volant au-dessus de la Méditerranée et par des bombardiers stratégiques américains venus de la base aérienne d'Al-Tanf, dans le sud-est de la Syrie.(©AFP / 14 avril 2018 06h08)